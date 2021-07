Schärfere Sanktionen des AMS ja, aber…

Ich erlebe jede Woche Menschen, die (auch in der Corona-Zeit schon) eine Sperre der AMS Leistung für z.B. sechs Wochen hinnehmen mussten und müssen. Nach meiner Erfahrung wurden die Sanktionen in der Corona-Zeit nicht besonders locker gehandhabt, sondern eben den Gesetzen entsprechend. Die Sanktionen sind gerechtfertigt, ohne Zweifel. Was aber übrig bleibt sind Schicksale, bei denen Existenzen von arbeitslosen Menschen und deren Haushalten noch einmal bedroht werden. Bekanntlich hängen die Leistungen des letzten sozialen Netzes "Sozialhilfe" von den Entscheidungen des AMS ab. D.h. eine AMS Sperre bedeutet üblicherweise auch eine Berechnung der Sozialunterstützung so, als ob es keine Sperre gäbe. Mietrückstände, Stromabschaltungen, das Nicht-Begleichen der Nachmittagsbetreuungskosten für die Kinder, usw. sind die Folge. Da mag manche/r Thinktank BeraterIn schon zukunftsweisende Konzepte vorbringen, aber gerade in einer Zeit radikaler Transformationen dürfen wir es als Gesellschaft nicht hinnehmen, dass die Ärmsten auf der Strecke bleiben. Ankündigungen zu schärferen Sanktionen sind hier kontraproduktiv, zumindest aus Sicht der Armen. Mir sind auch keine Studien bekannt, die volkswirtschaftlich eine positive Wirkung von schärferen Sanktionen des AMS auf den Arbeitsmarkt belegen würden.



Thomas Neureiter, ArMut teilen Salzburg Mülln, 5411 Oberalm