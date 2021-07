Schafbauern wollen Tierleid verhindern

Zum Leserbrief von Frau Speckmayer in den SN vom 7. 7. 2021:

Ja, es geht auch ums Geld! Als Obmann der Tauernlammgenossenschaft kann ich diesen polemischen Leserbrief nicht so stehen lassen. Bei uns in Salzburg wird der Großteil der Lämmer bei der "Tauernlamm" in Taxenbach/Eschenau geschlachtet. Betäubung und Entbluten dauern keine Minute und der Tod tritt ein. Bei einem Wolfmassaker ist der Großteil der Tiere verwundet, verletzt und wird nach Stunden vom Bauern notgeschlachtet und somit von seinem Leiden erlöst.

Ja, es geht auch ums Geld! Ich weiß nicht, Frau Speckmayer, sind Sie noch im Erwerbsleben oder in Pension? Eine Lohn- oder Pensionskürzung werden Sie auch nicht schweigend hinnehmen.

In erster Linie geht es uns Schafbauern aber um die Verhinderung dieses unbeschreiblichen Tierleids. Das war auch der Grund, warum wir vor 42 Jahren die Tauernlammgenossenschaft gründeten, damit wir unsere Lämmer in der Region schlachten und vermarkten können.

Wir Schafbauern von der Tauernlammgenossenschaft lassen uns von Ihnen nicht ein so Wolfmassaker-ähnliches Verhalten unseren Schafen und Lämmern gegenüber vorwerfen.



Ök.-Rat Robert Zehentner, 5660 Taxenbach