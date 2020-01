Schafberg-Gipfel: Zerstörung eines Naturjuwels

Wie die SN vor Kurzem berichtet haben, plant die Salzburg AG mit Millionen-Aufwand eine Modernisierung und "Attraktivierung" der Schafberg-Bahn, dabei unter anderem auch die Vergewaltigung des Gipfels mit einer Aussichtsplattform mit "Gruselfaktor".

Abgesehen davon, dass danach das "Naturjuwel" verlässlich kein solches mehr ist, zeugt es von typischer Ignoranz und Fantasielosigkeit, Marketingaktivitäten anderer Bergbahnen, die es schon zum Erbrechen überall gibt, zu kopieren. Wenn argumentiert wird, die Natur allein sei den Menschen zu wenig, es brauche solche "Attraktionen", um die Leute auf den Berg zu kriegen (weil viele mit der Natur allein nichts anzufangen wüssten), gibt's darauf eine einfache Antwort: Solche Leute sollen doch bitte unten bleiben, St. Wolfgang bietet für sie sicher ausreichend "authentische" Angebote.

Und als Begründung kann auch nicht eine mangelnde Auslastung oder die stets bemühte "Absicherung der Arbeitsplätze" angeführt werden, sind doch im letzten Jahr immerhin 333.000 Gäste per Bahn auf den Gipfel gekommen. Während die Bevölkerung des Salzkammerguts unter dem zunehmenden "Overtourismus" leidet: Wollen wir wirklich auch noch alle Chinesen und sonstigen Asiaten, die Hallstatt überschwemmen, hinauflotsen? Da können offensichtlich einige den Hals nicht voll bekommen!

Aber der wichtigste Aspekt ist wohl der Schutz dieses einzigartigen Berggipfels: Während der Skywalk am Hunerkogel an die Bergstation der Dachstein-Seilbahn angehängt ist und die "Five Fingers" am Krippenstein relativ unauffällig an einem eher unspektakulären Berg angebracht sind, wäre die geplante Plattform am Schafberg ein gravierender optischer Eingriff, wie auch die Visualisierung zeigt und eine nachhaltige Verschandelung.

Zu hoffen ist jedenfalls, dass sich gegen diese Pläne der Salzburg AG noch massiver Widerstand erhebt und der Naturschutz diesen Humbug verhindert. Meine Unterstützung haben solche Aktivitäten jedenfalls!







Mag. Friedrich Wagner, 5360 St. Wolfgang