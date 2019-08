In den SN vom 22. 8. 2019 stand: Am Schafberg soll ein Aufzug Passagiere zum Gipfel bringen. Mein Vorschlag: Den Schafberggipfel bis zur Bergstation der Zahnradbahn abtragen, Material umweltfreundlich mit der Bahn ins Tal bringen und damit die Engstelle zwischen Aber- und Wolfgangsee endgültig zuschütten. Unbedingt im neuen Gipfel- bzw. Bergstationsbereich einen künstlichen See anlegen. Das kommt zwar in der Natur nie vor, aber bei den Touristen gut an.

Robert Damjanovic, 5020 Salzburg