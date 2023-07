Zum Leserbrief "Wolfstötung kann nicht die Lösung sein": Trauer, Verzweiflung und Entsetzen hat bei Ihnen, Frau Hagn, die Nachricht über den ersten Abschuss eines Wolfs in Salzburg ausgelöst. Was denken Sie, welche Gefühle es bei einem Bauern auslöst, wenn er seine von einem Wolf angefallenen Schafe blutig, zerfetzt, verendet findet? Der Wolf wurde durch einen sauberen Schuss schmerzfrei erlegt, die Schafe verenden jämmerlich. Menschen, die so denken wie Sie, liebe Frau Hagn, sind meiner Meinung nach weit von jeder Realität entfernt.

Jeden, der immer wieder von Herdenschutz spricht, lade ich ein, eine Woche bei einem Bauern mitzuhelfen, wenn im Frühjahr im Gebirge Zäune errichtet werden und diese im Herbst wieder abgetragen werden müssen. Auch Hirten während des Sommers wären willkommen, nur wer macht das?

Jeder Bauer sorgt sich selbst für seine Tiere auf den Almen, und das sehr fürsorglich, denn er mag seine Tiere!

Veronika Obermoser, 5622 Goldegg