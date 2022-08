Schafft es Trump zurück ins Weiße Haus?

Dass die Kongressabgeordnete Liz Cheney, die eine große und prominente innerparteiliche Kritikerin des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist, aufgrund ihrer krachenden Niederlage bei den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner in Wyoming dem Repräsentantenhaus von Jänner an nicht mehr angehören wird, ist ein großer symbolischer Triumph für Trump. Es zeigt einmal mehr, wie enorm sein Einfluss bei den Republikanern weiterhin ist. Trump beherrscht es perfekt, sich medial effektiv als Märtyrer zu inszenieren, so wie nach der Razzia in seinem luxuriösen Anwesen. Er hat die eigene Partei nicht nur fest im Würgegriff, sondern ein politisches Comeback wird immer realistischer. Angesichts der desaströsen Umfragewerte des amtierenden Präsidenten Biden und der Flügelkämpfe innerhalb der Demokraten darf sich Trump durchaus berechtigte Hoffnungen machen. Er bringt sich als Kandidat der Republikaner für die US-Wahl 2024 jedenfalls in Stellung. Der einzige Stolperstein für ihn könnte aber die Justiz sein. Während weiter ermittelt wird, räumt Donald Trump aber einen Stein nach dem anderen aus dem Weg zurück ins Weiße Haus.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd