Außenminister Schallenberg macht im Russland-Ukraine-Konflikt wahrlich keine gute Figur. Aber was will man von jemandem schon erwarten, der am ersten Tag seines kurzen Kanzlerdaseins erklärt hat: "Er werde sich ganz nach dem neuen Klubobmann (Kurz) richten!" Obwohl er von der hohen Schule der Diplomatie geprägt sein müsste, fehlt es dem Mann offensichtlich an Selbstbewusstsein. Alles nur Schall und Rauch!

Bernhard Werner, 4591 Molln