Als ich in den letzten Tagen die Videos über die grausame Jagd auf Delfine

auf den Färöer Insel gesehen habe, konnte ich vor lauter Tierleid fasst nicht

mehr hinsehen, so furchtbar waren die Bilder. So ein Ausmaß hat nichts mehr mit Tradition zu tun. Meiner Meinung nach sollte Außenminister Schallenberg den dänischen Botschafter Dinesen ins Außenministerium bestellen und ihm ordentlich die Meinung sagen.





Mag. (FH) Franz Horner, 5232 Kirchberg