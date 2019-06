Ich lebe nun seit fast 56 Jahren in dieser Stadt und das sehr gerne. Den "Schandfleck" Residenzplatz verfolge ich seit Jahrzehnten, aktuell stinkt der Platz halt mal und nach einer Veranstaltung war der hässliche und staubbringende Schotter weg, wirklich? Ich bin gerne in mitteleuropäischen Städten unterwegs, aber so einen hässlichen Platz, den gibt es in dieser Lage nur in Salzburg. Mag schon sein, dass das Denkmalamt auf staubigen Schotter besteht, aber irgendwann sollte mal der Hund mit dem Schwanz wedeln. Es kann doch nicht sein, dass man so einen zentralen und bedeutenden Platz, den täglich tausende Menschen sehen und beschreiten, in so einem Zustand belässt. Staubig, hitzig, grau in grau, absolut ausladend und jetzt auch noch stinkend. Altes bewahren ist ok, aber es muss auch Sinn machen. Der Platz ist belebt, wird bespielt, eben genutzt. Daher ordentlich pflastern, für Beschattung und Sitzgelegenheiten sorgen, ein ordentlicher Stellplatz für die Fiaker und fertig. Dann werden sie in 500 Jahren mal sagen: Mann, haben die damals was Schönes geschaffen!



Günter Österer, 5020 Salzburg