Scharfrichterhaus reif zum Abriss?

Zum Artikel im SN-Lokalteil:

Könnte ein "schärferes" Hinschauen diese radikale Maßnahme verhindern?

Optisch ist da nichts Besonderes, ein baufälliger Hof, wie es viele gibt.

Lässt man sich auf diesen Ort am Martinshof mit einem hörenden Herzen ein, mit all den Grauslichkeiten, die er schon gesehen hat, kann man in der Stille dieses frei stehenden Ensembles ein leises Lied hören, dass die Welt verändert hat.

Ein mit Liebe vom Martinsbauer errichteter Kreuzweg führt vorbei und erinnert auch sehr deutlich, dass wir alle durch Gottes Opfer gerettet sind.

In der Zeit der Französischen Revolution: 1790 kam Joseph Franz Wohlmuth hier an und wurde 1792 Taufpate und wahrscheinlich auch Förderer von Joseph Mohr.

Nach vielen Jahren des Schreckens zog mit seiner Pensionierung am 12. 9. 1817 etwas mehr Menschlichkeit in die Gerichtsbarkeit ein.

Sein Patenkind Joseph Mohr, der trotz der "Unwürdigkeit" seiner Geburt - wahrscheinlich auch dank seinem Henker-Paten - Priester werden konnte, hat der ganzen Welt die Friedenshymne "Stille Nacht!" geschenkt.

So hat sich das Niedrige erhoben und ist mächtig für alle Zeiten geworden: ein Appell für den großen Wert des Kleinen - ist das nicht jede Anstrengung wert, eine Friedensgedächtnisstätte zu errichten?

Der hl. Martin als Nachbar, Stadtpatron von Salzburg und Patron der Ausgegrenzten, und Leopold Kohr, der große Mentor des "small is beautiful" freuen sich sicher über diese Idee! Nur, wer nimmt das in die Hand?

Johannes Wächter

5020 Salzburg