Für viele Salzburger ist der jährliche Besuch des Straßentheaters ein Muss!

Dass Goldonis Diener seine zwei Herren erst im Jahre 2021 zum Narren halten kann, mussten wir mit einem weinenden Auge zur Kenntnis nehmen. Salzburger Sommer ohne Straßentheater - noch dazu beim 50-Jahr-Jubiläum -, das geht gar nicht!

Das haben sich auch der Leiter des Straßentheaters Georg Clementi und seine Truppe gedacht - und schon war das Straßentheater 2020 aus der Taufe gehoben: "Singen wir das Beste daraus!"

Als Abonnenten des Off-Theaters wurden wir zur Generalprobe ins Off eingeladen: Sämtliche Lieder, die seit 2016 bei Straßentheater-Aufführungen gesungen wurden, wurden zu einer vor Lebenslust sprühenden Revue zusammengefasst. Begleitet von Georg Clementi und Eric Lebeau auf den Gitarren geht es zum Beispiel von "Bella Ciao" über "Les Champs-Élysées", "Imagine", "Yesterday" zu "Joy of the World". Die ausgelassene Spiellaune der Darsteller reißt mit und man geht wirklich mit Joy im Herzen nach Hause.

Da kann man nur mit Karl Farkas sagen: "Schau'n Sie sich das an!"



Mag. Gertrude Weninger, 5020 Salzburg