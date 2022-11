Scheinlösungen sollen herhalten

Wöginger, Karner, Drexler und Kickl sind die Ersten, die sich als Boulevardpolitiker outen. Plakativ und reißerisch emotionalisieren sie die Asylpolitik. Sie scheren sich wenig um Sachverhalte und Fakten und schon gar nicht um Geflüchtete. Mit politischem Klatsch gaukeln sie einfache Lösungen vor, die eigentlich Scheinlösungen sind. Ihre Art von Reality-Politik hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun, erinnert eher an eine Polit-Show. Alle vier überschätzen ihre Möglichkeiten, präsentieren sich aber so, als ob sie die Weisheit mit dem großen Löffel gegessen hätten.

In geheizten Büros redet man leicht über Zeltlager im Winter. Ein Bruch mit der Menschenrechtskonvention wird sogar angedacht. Eine Festung Österreich, mit hohen Mauern oder mit tausenden Kilometern Stacheldrahtzäunen (Da ist sich einer noch nicht ganz im Klaren.) wird gefordert. Droht eine längere Mauer als die in China? Hoffentlich nicht! Alle vier machen jedenfalls auf dicke Hose und little Trump. Sie spielen sich als die Retter Österreichs auf. Mit seinem Bürgerkriegsgefasel setzt einer dem Ganzen die Krone auf. Es reicht!





Egon Hofer, 9063 Maria Saal