Scheitert die Menschheit an ihren Herausforderungen?

Zu "Eingekocht" vom 13. 11. 2023 "Die Menschheit hat sich abgeschrieben":

Manfred Koch hat mal wieder einen Volltreffer gelandet. Genau so wird es ausgehen, die Menschheit ist nicht in der Lage, den Herausforderungen angemessen zu begegnen. Die Erde hat die Menschheit wirklich nicht nötig und wir sind ihrer nicht würdig. Vor 51 Jahren wurden die Zusammenhänge im "Bericht an den Club of Rome" bereits mahnend aufgezeigt und die Menschheit wird die Konsequenzen tragen müssen, so lange nicht das wichtig Richtige getan zu haben.



Ingo und Margarete Teuber, 5020 Salzburg