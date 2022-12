Schengenerweiterung ist sinnlos

Österreich bzw. unsere Regierung wird laufend wegen der Vetoentscheidung zur Ausweitung des Schengenraums kritisiert.

Worum geht es eigentlich? Schengen ist eine gute Sache. Sie kann aber nur funktionieren, wenn die EU-Außengrenze funktioniert. Und das ist nicht der Fall. Obwohl immer wieder von einzelnen Mitgliedsstaaten darauf hingewiesen wird, passiert hier nichts. Bevor diese Hausaufgaben nicht gelöst sind, ist jede Schengenerweiterung sinnlos. Das Veto Österreichs ist kein Schritt gegen Bulgarien oder Rumänien, sondern ein Signal in die richtige Richtung. Und das Mediengetöse um die wirtschaftlichen Folgen unseres Vetos in Rumänien (österreichische Banken) ist viel Lärm um nichts: Unsere Banken in Rumänien sind Bestandteil der rumänischen Wirtschaft und können daher keine möglichen Opfer einer Sanktionierung sein.







Günter Braun, 1020 Wien