Schengenfreiheit - Warum die Debatte?

Wenn ich als EU Bürger in ein anderes EU-Land Reise ohnehin ein gültiges Reisedokument benötige.

Faktum ist auch, dass Deutschland glaublich seit dem Jahre 2015 die Grenzkontrollen zu Österreich wiedereingeführt hat, warum der Aufschrei der Bulgaren und Rumänen. Sie dürfen in ganz Europa reisen, wohin sie wollen. Faktum ist auch, dass Deutschland unter Innenminister Manfred Kanther den Schengen-Beitritt von Österreich zweieinhalb Jahre verhindert hat, mit der Begründung, dass Österreich die Grenzen zu Schützen nicht in der Lage ist.

Faktum ist auch, wenn ein Fremder an Österreichs Grenzen steht und Asyl begehrt, dieser einem Asylverfahren zuzuführen ist, da kann Herr Kickl wettern so er viel.

Faktum ist auch, dass Deutschland in der Corona-Hochblüte die Fahrt über das kleine deutsche Eck (Unken-Walserberg) geschlossen hatte, sodass zum Beispiel einer Frau aus Unken mit ihrem schwer Krebskranken Mann die 25 km Strecke nach Salzburg nicht fahren durfte und den Umweg über das Salzachtal von 154 km einfache Strecke nehmen musste und das mehrmals.

Wozu diese leidige Debatte.





Sepp Seitlinger, 5090 Lofer