Scheußlichkeiten passieren nicht nur am Rehrl-Platz

Zum Leserbrief "Die tote Stadt": Nicht nur Sie, sehr geehrter Herr Dr. Grafinger, erinnert das Baumonster neben dem UKH an eine tote Stadt. Das Ganze ist eine unglaubliche Entgleisung und Sauerei und warum unsere Stadtpolitiker so etwas zulassen, kann einem niemand plausibel erklären. Aber in Salzburg geht alles seltsame Wege. Das Einzige, das mir mit meinen Mitstreitern in den letzten Jahren gelungen ist, ist eine erfolgreiche Sanierung des Sebastiansfriedhofs und der Gabrielskapelle. Wobei sich den Erfolg seinerzeit prompt die beiden Bürgermeister an ihre Fahnen hefteten. Dabei war vorher kein Geld da und floss erst, als die Medien berichteten.

In allen anderen Belangen war ich nicht erfolgreich, sei es, dass bei der viel zu hohen Schwelle bei der Bräuhausgasse Autos mit ihrem Unterboden aufsitzen, sei es, dass die Pflasterung der Augustinergasse seit Jahren nicht ordentlich erneuert wird, sei es, dass der Sauhaufen am Lieferinger Spitz nicht beseitigt wird, sei es, dass eine barocke Stuckaturdecke in der Steingasse abgeschlagen wird und das BDA nichts dagegen hat, oder sei es der Protest meiner Mitstreiter und mir gegen den Abbruch des denkmalgeschützten Mittelteils des Mozarteums.

Und die Scheußlichkeiten, die uns vor die Nase geklotzt werden, passieren ja leider nicht nur am Rehrl-Platz. Sehen Sie sich bitte das Riedenburgquartier oder die Rückseite vom Schloss Klessheim an, dann wissen Sie, wovon ich spreche und warum ich resigniere.

KR Mst. Walter Braun, 5020 Salzburg