Schichtbetrieb an den Schulen nicht sinnvoll

Seit Anfang des Sommersemesters befinden sich fast alle Jahrgänge ab dem fünften Schuljahr in einem Schichtbetrieb - zwei Tage Präsenzunterricht für eine Hälfte der Schüler, zwei Tage andersherum und freitags jeweils Distance-Learning. Es ergibt für mich keinen Sinn, dass die Schule, welche offensichtlich systemrelevant ist, derart abartigen Regeln unterliegt. Trotz ständigem Lüften, dem Tragen einer FFP2-Maske und regelmäßiger Schnelltests können wir Schüler nur an zwei Tagen pro Woche in die Schule. Der Hybridunterricht mittels Videokonferenzen für die Schüler daheim gestaltet sich als sinnlos und der Stoff kann nur mit der halben Geschwindigkeit vermittelt werden oder gleich selbst erlernt, anstatt durch eine Lehrperson vermittelt werden.

Leistungsfeststellungen werden trotzdem in vollem Ausmaß abgehalten. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wieso uns Schülern nicht die Möglichkeit gegeben wird, in einem geregelten Rhythmus unserer Bildung nachzugehen. Das derzeitige System ist - vor allem für leistungsschwächere Schüler - ein Albtraum und lässt die Motivation zum Lernen bei allen Schülern schwinden.

Kilian Schiefer, 17 Jahre alt, 5082 Grödig