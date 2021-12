Schifahren nur mit 2 G - sinnlos?

Wer heutzutage Skifahren will, muss für die Benutzung von Liftanlagen einen 2G-Nachweis vorzeigen. Hierbei stellt sich die Frage, wie sinnvoll das überhaupt ist. Jeden Tag quetsche ich mich in Salzburg mit fünfzig anderen Personen in die Öffis, davon muss keiner auch nur irgendeinen Nachweis erbringen - eine Maske reicht. Es wurde auch kürzlich wieder durch Studien erwiesen, dass eine FFP2-Maske einen hohen Schutz vor einer Übertragung bietet. Wieso sollte dann nicht jeder Bürger die Seilbahnen mit einer FFP2-Maske benutzen dürfen, wenn auch in den Öffis kein Nachweis zu erbringen ist? Wo ist hier der Sinn? In den Gondeln unserer Skigebiete wird es sicher keine Cluster geben. Und die Skihütten können ja weiterhin nur mit 2G besucht werden dürfen.







Kilian Schiefer, 5082 Grödig