Schikane "Wohnstraße"

In letzter Zeit ist es leider zur "Mode" geworden, dass in Salzburger Wohnstraßen die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit von der Polizei (auch auf Grund von Initiativen selbst ernannter Hilfs-Sheriffs) unangemessen rigoros kontrolliert wird. Aus folgenden Gründen halte ich die Praxis, ab etwa 7 km/h hohe Geldstrafen zu verhängen, für völlig unsinnig und auch im Sinne der Verkehrssicherheit für ausgesprochen kontraproduktiv:

1. Problem Tachoanzeige: Viele Tachometer können Geschwindigkeiten unter 20 km/h nur sehr ungenau oder gar nicht anzeigen. Es gibt Modelle, bei denen die Anzeige erst bei 20 km/h beginnt.

2. Problem Ablenkung: Selbst wenn der Tacho eine "genaue" (?) (Digital-)Anzeige vorsieht, führt das dazu, dass man ständig auf den Tacho starren muss, um die erlaubte Schrittgeschwindigkeit nur ja nicht zu überschreiten. Das ständige Anstarren des Tachos führt zu einer Ablenkung, die mit der Benutzung des Handys während der Fahrt durchaus vergleichbar ist. Jedenfalls ist die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht mehr auf die Straße gerichtet - und das ist gerade in einer Wohnstraße fatal!

3. Problem Fahrzeugtechnik: Pkw sind für solche geringen Geschwindigkeiten nicht ausgelegt. Es ist kaum möglich, tatsächlich Schrittgeschwindigkeit längere Zeit hindurch zu fahren. Schon eine leichte Berührung des Gaspedals führt in diesem Geschwindigkeitsbereichs dazu, dass der Wagen um 10 km/h beschleunigt und das Tempolimit überschritten wird. Bei gängigen Automatikgetrieben ist schon das Standgas auf 15 km/h eingestellt, damit der Motor nicht abstirbt. Schrittgeschwindigkeit kann nur eingehalten werden, wenn man ständig anfährt und dann gleich wieder abbremst. Dies wirkt sich entsprechend negativ auf die Abgas- und Lärmemissionen aus, vom Abrieb von Kupplung und Bremsbelägen (Feinstaub!) ganz zu schweigen.

4. Problem Bestrafung ohne Bezug zur Verkehrssituation: Die Exekutive straft ohne Berücksichtigung der Verkehrssituation, z. B. ob tatsächlich Kinder auf der Straße spielen. Bei einer menschenleeren und gut einsehbaren Wohnstraße kann wohl niemand ernstlich gefährdet werden, wenn das Auto nicht 7 km/h, sondern 15 km/h fährt. Abgesehen davon ist die Einstufung als Wohnstraße oft nicht nachvollziehbar und eher willkürlich.

5. Problem Ungleichbehandlung mit dem Fahrrad: Radfahrer sind regelmäßig nicht an die Schrittgeschwindigkeit gebunden, da man ihnen zugesteht, dass sie bei einer zu geringen Geschwindigkeit die Stabilität beim Fahren verlieren. Mit einem Rennrad durch die Wohnstraße zu rasen und damit andere zu gefährden, wäre also unsinnigerweise legal.

Aus den genannten Gründen appelliere ich daher eindringlich an die Exekutive sowie an die Legislative, entsprechende Strafen in Abhängigkeit von der Verkehrssituation erst ab ca. 20 km/h (Fahrradgeschwindigkeit) vorzusehen.







Univ.-Prof. DDr. Dr. habil. Bernhard F. Seyr, 5020 Salzburg