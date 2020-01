Schilda und die Auffahrt Hagenau

Lang hat es gedauert, bis jetzt endlich auch durch Landesrat Schnöll festgestellt wurde, dass die bisherige Planung der Auffahrt einen Schildbürgerstreich der Sonderklasse darstellt. Jeder, der jetzt schon von Bergheim kommend in dem Rückstau vom Kreisverkehr steckte, konnte bestätigen, dass es nach dem geplanten Bau zum völligen Verkehrszusammenbruch gekommen wäre. Da würden in kürzester Zeit die Betroffenen wieder wie bisher den Umweg über Salzburg-Nord in Kauf nehmen, wenn sie in Richtung Süd auf die Autobahn wollen. Wie sogenannte Verkehrsplaner auf die absurde Idee kommen, den aus Richtung Nord kommenden Verkehr unter der Autobahn durch, in den überlasteten Kreisverkehr, dann wieder zurück unter der Autobahn durch, wofür ein neu zu bauender Tunnel notwendig ist, zu führen, ist mir unerklärlich. Eine solche Planung kann man nur unter der Rubrik "verrückt" einordnen. Es ist mir immer mehr unerklärlich, dass es dann keine Verantwortlichen für Fehlplanungen, wie auch bei der Eichstraßenbrücke, wo man auf den Radweg vergessen hatte, gibt. Gott sei Dank hat es jetzt Verkehrslandesrat Schnöll erkannt und ich hoffe, es kommt zu einer vernünftigen Lösung.



Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg