Schildbürgerliches Gesetz

In der Gemeinde Elsbethen hatte eine Baufirma die Verpflichtung, eine gewisse Anzahl von Parkplätzen für die Siedlung in der Schloßstraße zu bauen. Leider ist laut der Gemeinde unsere neue Gesetzeslage so, dass die Parkplätze gebaut werden müssen, allerdings die Wohnungseigentümer diese nicht verpflichtend kaufen müssen.

Vor fünf Jahren hatte ich ein Auto mehr in der Familie und benötigte einen zusätzlichen Parkplatz. Auf meine Anfrage bei der Baufirma zum Kauf erhielt ich eine klare Absage ohne Grund. Nach drei Jahren immer wieder abgelehnter Anfragen schrieb ich unserem Bürgermeister, welcher mich sofort angerufen hat und gemeint hat, dass das gar nicht geht, er bespricht das mit der Firma. Rückmeldung daraufhin: Da kann man nichts machen, die Parkplätze sind im Eigentum der Firma und durch das geänderte Gesetz mit den Parkplätzen müssen sie nicht verkaufen.

Wie kann man sich als Bürger helfen gegen so schildbürgerliche Gesetze und gegen Baufirmen, die auf Grund dieser Gesetze auf stur schalten?

Wolfgang Gärtner

5061 Elsbethen



Quelle: SN