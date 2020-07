Schildbürgerstreich in der Riedenburg

Per salzburg.orf.at haben wir Anrainer und Nachbarn am 12. Juli erfahren, dass man die Baustelle Kanalerneuerung in der direkten Nachbarschaft zur Baustelle Neutorstraße nicht wirklich abschließt.

Die letzten Häuser werden nun doch nicht mit neuen Anschlussrohren "beglückt", obwohl die Hausverwaltungen - das hat zumindest durch Ankündigungen der Stadt funktioniert - noch im Frühjahr die Hausleitungen und -zuleitungen zu den Anschlüssen haben reinigen lassen.

Die Leitungen sind alle gleich alt und die Gesamtleitung sollte erneuert werden, die Straße wurde ab Mitte Mai auch so vorbereitet, beispielsweise Asphalt aufgeschnitten etc.

Nun hat man vermeintlich erkannt - ohne weiter aufzubaggern -, dass laut Bericht in "dem Bereich … es eine Kanalbaustelle in der Zustandsklasse 1 (ist). Das bedeutet, es ist ein Kanal, der noch 25 Jahre lang hält. In der Abwägung der Kosten und der Qualität haben sich die Fachleute entschieden, nur bis zur Mitte der Straße zu bauen. Das ist wirtschaftlich und fachlich gut vertretbar", so wird die Baustadträtin zitiert.

Und weiter im Bericht heißt es - leicht verwundernd: "Das trägt auch dazu bei, das Budget für die Großbaustelle von 4,5 Millionen Euro einzuhalten."

Also eine rein kurzfristige und wenig vorausschauende Sichtweise. In wenigen Jahren wissen wir, was kommt - und dies wird sicher wieder teurer, als etwas vernünftig abzuschließen.



Oliver Hahn, 5020 Salzburg