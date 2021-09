Schildbürgerstreich in Puch

Zwei kleine, vorhandene Parkplätze abseits der Halleiner Landesstraße, überaus zweckmäßig beim Aufsuchen von Apotheke, Ärztezentrum, Bäckerei, Tabaktrafik oder Friseur wurden unnötiger Weise eliminiert und durch Parkplätze parallel zur Landesstraße ersetzt. Folgende "Verbesserungen" wurden dadurch erreicht:

- Beim Einparken (rückwärts) muss die gesamte ev. nachfolgende Kolonne anhalten.

- Übersieht man vor dem Aussteigen ein von hinten herannahendes Fahrzeug und öffnet die Tür, verursacht man einen Unfall.

- Nach dem Aussteigen steht man auf der Fahrbahn der Halleiner Landesstraße. Man

muss also zuwarten, bis eine Lücke im fließenden Verkehr dies zulässt.

- Da man ja am Straßenrand in Anfahrtrichtung eingeparkt hat, muss man für die Rückfahrt vorerst in Anfahrtrichtung weiterfahren, bis man eine geeignete Wendemöglichkeit findet.

Es wäre doch interessant für die Öffentlichkeit, von wem und mit welcher sachlichen Begründung diese willkürlich erscheinenden Maßnahmen veranlasst wurden.

Ing. Josef Haider, 5412 Puch