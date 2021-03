Schilderfriedhof Gaisberg

Was für ein Panorama von der Gaisbergspitze, vom Staufen über den Untersberg bis zum Hohen Göll. Der Blick bleibt jedoch hängen an den gelben Schildern, die kreativ, mit Kabeldrähten befestigt an den Bäumen hängen. Die Werbeschilder der "Fairkabler".

Eines der Ziele der "Fairkabler" lautet: Erhaltung des Landschaftsbildes. Gratulation! So sieht also Landschafts- und Naturschutz aus. Von der Gersbergalm über die Gaisbergspitze, bis zur Nocksteinkehre, überall hängen die Schilder als "Landschaftsverschönerung" an den Bäumen. Und wenn sie den Witterungseinflüssen nicht standhalten? Auch kein Problem. Im Moment sind sie noch mit Schnee bedeckt und später wird sich schon die Vegetation das Schild einverleiben.

Liebe "Fairkabler": Bitte befreit den Gaisberg von den Widerstandstafeln der 380-kV-Freileitung. Es sind eure Schilder, die das Landschaftsbild erheblich stören.

Für mich sieht Landschafts- und Naturschutz jedenfalls anders aus.





Walter Grömer, 5071 Wals