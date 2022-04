Schläft unsere Regierung?

Das erste militärische Zwischenziel der russischen Spezialoperation ist zu erkennen: die Einnahme des gesamten Donbasses und die Errichtung einer Landverbindung zur Krim, Besitznahme der Regionen Cherson, Odessa und Transnistrien (Moldau). Der Westen versucht, den Vormarsch der russischen Truppen in der Ost- und Südukraine zu stoppen, und liefert schwere Waffen an die ukrainischen Streitkräfte. Was passiert, wenn das nicht gelingt? Die neutrale Republik Moldau grenzt an Rumänien (EU), und der Krieg käme Österreich immer näher.

Kräftige Preissteigerungen und eine hohe Inflationsrate belasten jetzt schon die Bevölkerung. Unsere verantwortlichen Politiker sollten die hybride Bedrohungslage analysieren und eine umfassende Landesverteidigung schrittweise aufbauen. Statt in Ruhe das österreichische Bundesheer einsatzfähig zu machen, geschieht offensichtlich überhaupt nichts, außer dass im Parlament sinnlos debattiert wird. Militärisches Gerät kann man nicht im Supermarkt kaufen und ausgebildete Soldaten erhält man nicht vom Arbeitsamt.

Unsere Regierung wird wahrscheinlich dann aufwachen, wenn uns der Gashahn abgedreht wird, und vielleicht später fremde "grüne Männchen" in Wien den Verkehr regeln.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels