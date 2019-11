Schlägerei am Rudolfskai

Eine Massenschlägerei, die nur durch massiven Polizeieinsatz eingedämmt werden konnte und schon fast an revolutionäre Straßenschlachten erinnert, in einer Kulturstadt wie Salzburg, bei verschiedensten Tourismus-Rankings regelmäßig unter den Top 10 und im Sommer Schauplatz des weltweit wahrscheinlich wichtigsten Kulturfestivals, bei dem sich internationale Musikstars von Netrebko bis Domingo und Muti bis Barenboim regelmäßig die Türklinke in die Hand geben, ist nicht unbedingt sachdienlich.

"Anzeigen auf freiem Fuß" als Konsequenz ist skurril, mehr Kontrollen sind möglicherweise präventiv, wenn man es richtig anlegt. Ein Zusammenhang zwischen einem geforderten temporären Parkverbot seitens der SPÖ, um mehr Platz (für Raufhandel?) zu schaffen und der zukünftigen Verhinderung solcher Vorfälle ist allerdings beim besten Willen nicht erkennbar.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien