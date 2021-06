Schlangen beim Waldbad schützen

Ich fahre oft mit dem Fahrrad aus der Stadt Salzburg an die Fachhochschule in Urstein. Heute überrollte ich versehentlich eine Äskulapnatter. Das Tier verkroch sich zwar augenblicklich im Unterholz, doch verletzt wurde es sicherlich. Auch ich war so überrascht, dass ich beinahe stürzte. Ein guter Bekannter vom Haus der Natur teilte mir mit, dass es auf Höhe des Anifer Waldbads häufig zu derartigen Unfällen käme, die für die Reptilien oft tödlich endeten. Die heimische Ringelnatter und Äskulapnatter (beide völlig ungefährlich und auf der roten Liste der geschützten Arten) haben dort ein großes Habitat und wechseln über den Radweg zwischen Salzachufer und Auwald hin und her.

Mir war die Problematik bislang nicht bekannt und ich bitte daher alle Radfahrer auf dieser Strecke um besondere Vorsicht.



Janina Koster, Bakk. phil., 5020 Salzburg