Schlangen vor den Damentoiletten

Zum Leserbrief "Gendergerechtigkeit bei den Toiletten" vom 23. 8. 2023: In der Pause einer Aufführung im Haus für Mozart habe ich den Architekten Holzbauer am Abgang zu den Toiletten getroffen und gefragt, ob er die Schlangen sähe. Ärgerlich fragte er, "welche Schlangen?" und ich habe hinuntergezeigt zu den vielen Frauen, die alle auf die Toilette wollten. Er: "Das ist auf der ganzen Welt so!" Ich glaube, ich habe zu dem Schreckerlebnis einen Leserbrief geschrieben, aber was nützen schon Leserbriefe!

Mag. Rudolf Höhenwarter, 5020 Salzburg