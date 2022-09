Schlechte Luft in Parkgarage

Nach längerer Zeit benutzte ich am Sonntag, den 28. 8. wieder einmal die Parkgarage B im Mönchsberg. Es war keine gute Erfahrung. Beim Verlassen des Autos im 3. Stock bzw. vor der Rückfahrt gerieten meine Gattin und ich in eine spezielle Luftqualität, die an eine überbelegte Sauna oder einen tropischen Regenwald denken ließ, wozu noch die Abgase der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge kamen. Ich denke, dass diese Situation nicht zeit- oder stockwerkgebunden war.

Warum es keine funktionsfähige Be- und Entlüftung gab bzw. gibt, darüber kann ich nur mutmaßen. Handelt es sich dabei um eine spezielle Sparmaßnahme am falschen Ort? Ist es eine subtile Rache der Parkgaragengesellschaft, die duch die Bürgerbefragung zum geplanten Ausbau an der Realisierung eines Projekts gehindert wurde, das für eine vorgestrige Verkehrspolitik gestanden hätte? Oder waren es bloß technische Probleme, die behoben werden könnten?

Was mir noch aufgefallen ist, waren die relativ zahlreichen Groß-SUVs, Kastenwägen und ähnliche Ungetüme, neben denen das Aus-und Einsteigen zu einer mühsamen und notfalls auch akrobatische Fähigkeiten erfordernde Disziplin wird. Vielleicht sollten die Betreiber auch in dieser Richtung an eine Zufahrtsbeschränkung denken. Würde auch das Platzangebot für "normale" Pkws nicht unerheblich steigern.



Erhard Sandner, 5081 Anif