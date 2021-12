Schlechte Verlierer, schlechte Gewinner

Es gibt schlechte Verlierer, aber auch schlechte Gewinner.

Nicht nur über die ganze Saison, sondern auch noch nach dem sensationellen Sieg von Red Bull geht Dr. Markos ewiges untergriffiges Gemaule und permanentes Sticheln selbst RB Fans langsam auf die Nerven.

So meinte Dr. Marko u.a. in SN v. 16. 12 .2021: "Es ist eines WM-Finals unwürdig, dass die Entscheidung so hinausgezögert wird. Das spricht aber für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers." Selbsterkenntnis wäre einmal wünschenswert, denn jedes Ding hat zwei Seiten.

Keine Seite war in dieser Saison fehlerfrei, weder RB noch Mercedes.

Übrigens, das Format von Niki Lauda wird unser pressepräsenter Dr. aus Graz nie erlangen.





Gerhard Böhm, 5411 Oberalm