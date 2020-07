Schlechte Weg-Empfehlung

In den Gemeindenachrichten vom 7. 7. 2020 empfiehlt der Halleiner Bürgermeister den Kastenhofweg (sogar mit Bild) als Ausweichstrecke von Oberalm via Neualm nach Hallein. Dieser Weg wird von Fußgängern, Radfahrern sowie neuerdings viel zu vielen Pkw, ja sogar 3,5-Tonnen-Klein-Lkw oft zu schnell befahren. Es gibt kein Bankett, der Weg ist so schmal, dass zumeist zwei Pkw nicht aneinander vorbei kommen, sodass einer warten muss, bis der andere die Stellen passiert hat. Oftmals warten "Geistesgrößen" das nicht ab. Folgen: abgerissene Seitenspiegel, ausweichen zur Freude des Bauern in die Bauernwiese 30 cm tiefer, Unterbodenschaden. Durch Stadel und Holzstöße sind Wegteile nicht einsehbar.

Grenzgenial: Nach wenigen 100 Metern stehen die Autos erst recht im Ampelstau vor der alten BH. Eine derartige Weg-Empfehlung ist nicht als verantwortlich zu bezeichnen, Herr Bürgermeister! Abgesehen davon, dass im immer mehr vernachlässigten Ortsteil Neualm viele Familien mit Kindern leben, gleicht diese Handlungsweise einer Freigabe der Lokalbahn für Railjet-Verkehr.

Rudolf Marehard

5400 Hallein-Neualm

Quelle: SN