Schlechtes Zeugnis für SALK

Auf Grund akuter Unterbauchbeschwerden und Nierenschmerzen verwies mich mein Hausarzt letzte Woche in die Zentrale Notaufnahme der Salzburger Landeskliniken, um der Sache auf den Grund zu gehen. "Da kriegst du gleich alle Untersuchungen und brauchst nicht zu einem niederelassenen Radiologen gehen und lange auf einen Termin warten", so mein Arzt.Leider ein großer Irrtum, wie sich später herausstellen sollte. In der ZNA angekommen wurde ich von einem Assistenzarzt, später von einem Oberarzt befragt und eingehend untersucht. Da aber kein eindeutiger klinischer Befund und kein Labor Hinweis auf meine Beschwerden gab, bestellte mich der Oberarzt für den nächsten Tag zur Ultraschalluntersuchung. Da ich Krebspatientin bin, würde man doch intensiver darauf eingehen, meinte der Mediziner. Sicher ist sicher. Ich wartete am nächsten Tag trotz Termin über zweieinhalb Stunden im Warteraum - doch anstatt eines Radiologen kam ein Chirurg, der mich nochmals untersuchte (mittlerweile die vierte Untersuchung). Er fände es nicht für notwendig zu sonographieren, so sein Tenor. "Gehen Sie bitte nochmals zu Ihrem Hausarzt, der soll Sie doch bitte an einen niedergelassenen Radiologen überweisen."

Geht´s noch? Was sind das für Zustände? Als Krebspatientin habe ich schon einiges gesehen, einiges miterleben und aushalten müssen und ich halte mich für eine außergewöhnlich ruhige und besonnene Patientin, aber dieser Umstand hat mich schwer verärgert und enttäuscht. So Gott will, wird mich das Landeskrankenhaus Salzburg (freiwillig) nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ich fahre doch nicht aus Jux und Tollerei zwei Tage hintereinander von Hintersee nach Salzburg, warte stundelang auf einen fixierten Ultraschalltermin, damit am Ende dann doch keiner gemacht wird - und das mit Schmerzen. Da hört sich bei mir das Verständnis auf. Ich habe des öfteren äußerst schlechte Kritik über die SALK vernommen, leider kann ich nur beipflichten.







Daniela Pichler, 5324 Hintersee