Schlichte Schönheit des Residenzplatzes

Sehr geehrte Herren Architekten Wagner und Widmann, sehr geehrte Entscheidungsträger von damals und heute! Mir unverständlich steht (viel) Kritik bezüglich der neuen Pflasterung des Residenzplatzes im Raum. Da ich am Mozartplatz arbeite, habe ich den Platz tagtäglich vor Augen und genieße den neuen Anblick. Die zurückhaltende Pflasterung lässt den Platz als Ganzes majestätisch und beeindruckend in schlichter Schönheit zur Geltung kommen. Der Schotter in der Mitte erinnert treffend an vergangene Zeiten und trägt sehr zum besonderen Flair dieses Platzes und unserer Stadt bei. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Werk, das auch handwerklich hervorragend ausgeführt wurde.

Für die thematisierten fehlenden Sitzgelegenheiten dort möchte ich anregen, dass man die Neugestaltung sehr rasch auf den Mozartplatz ausdehnen könnte/sollte. Dort könnte ein wunderbarer Verweilplatz entstehen. Derzeit präsentiert sich dieser im Sommer als kollapsgefährliche Betonwüste mit einer imposanten Mozartskulptur in der Mitte. Dort könnten - sinnvollerweise eher kleinere - Bäume für natürlichen Schatten gepflanzt werden. Ein Wasserspiel wie in der Linzergasse wäre ein Traum - besonders auch für die vielen Kinder, die unsere Stadt besuchen und für die in der Innnenstadt nicht einmal ein kleines Spielgerät zur Verfügung steht. Auch wegen der Optik sollte der Beton einer Pflasterung weichen.





Veronika Einberger, 5020 Salzburg