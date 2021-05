Schließung ist ein falsches Signal

Leider werden die Covid-Teststationen beim Spar-Markt in St. Gilgen und neben der Tankstelle in Strobl - offenbar aus Gründen fehlender Finanzierungszusagen - mit Ende dieser Woche geschlossen werden. Damit fehlen dann in den beiden benachbarten Orten plötzlich die niederschwelligen Testangebote (kostenfrei, keine Voranmeldung, keine Wartezeiten), die von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden.

Es ist völlig unverständlich, dass auf der einen Seite von Gesundheitsexperten und Politik unisono gefordert wird, die Bevölkerung solle sich unbedingt regelmäßig testen lassen, da es mit dem Impfschutz für alle eben doch noch dauere, dass jedoch andererseits zeitgleich gut frequentierte Teststationen geschlossen werden.

Gerade jetzt, da den Menschen von der Politik endlich Öffnungsschritte in Aussicht gestellt werden und man noch für einige Zeit einen aktuellen negativen Test als eine Zugangsvoraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben brauchen wird, ist die Schließung dieser Teststationen aus rein finanziellen Gründen ein völlig falsches Signal.



Petra Lesiak, 5340 St. Gilgen