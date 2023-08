Schluss mit den Neiddebatten

Zwei ewige Sommerdiskussionen nerven auch heuer wieder, versuchen wir endlich Lösungen dafür zu finden:

Zur ersten, der Sonntagsöffnung im Handel: Sollen doch alle Personen, die am Samstag nachmittags oder auch Sonntags einkaufen wollen, einfach auch die Bereitschaft haben, zu diesen Zeiten auch im Handel zu arbeiten und auszuhelfen, rasch wäre diese Diskussion vermutlich beendet.

Dasselbe bei der Erhöhung der Politikergehälter: Sollen doch alle Personen, die glauben, dass ein Bürgermeister, ein Landespolitiker oder gar ein Minister wenig bis gar keine Arbeit leistet, einmal für eine Periode den Job eines Politikers machen, sie würden bald mit ihrer Kritik verstummen. Wir wollen zwar die besten Köpfe in der Politik, doch verdienen sollen diese Personen am Besten wenig bis gar nichts. Da geht sich etwas nicht aus.

Also weg mit allen Neiddebatten und einmal nachdenken, ob man selbst für seine Arbeit einmal, oder mehrere Male keine Lohnanpassung haben möchte, das ist doch reinster Populismus.

Ich vergönne jedem Politiker genauso seine gesetzlich zustehende Lohnerhöhung von 9,7 Prozent, wie ich es auch dem Installateur, Tischler oder der Krankenschwester zuerkenne.



Gerhard Cirlea, 5424 Bad Vigaun