Schluss mit den Verfolgungsjagden

Vorweg möchte ich anmerken, dass es mir keineswegs darum geht, die Exekutive zu verunglimpfen oder gar pauschal zu kritisieren. Gerade die Entwicklungen der letzten Jahre haben deutlich vor Augen geführt, wie sehr unser Rechtsstaat und unser Sicherheitsempfinden von einer präsenten und entschlossenen Exekutive abhängen und wir jedem, der diesen anspruchsvollen Beruf verantwortungsvoll ausübt, Respekt zollen. Ein Punkt jedoch, nämlich die regelmäßigen Verfolgungsjagden von nicht anhaltewilligen Autofahrern, bedarf einer kritischen Betrachtung. Meist enden derartige Verfolgungsjagden mit der Beschädigung des häufig ohne Zustimmung des Eigentümers in Betrieb genommenen Fahrzeuges durch eine unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehende Person, die nicht selten keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem werden oft fremde Fahrzeuge und öffentliche Verkehrsinfrastruktur beschädigt, der Fahrer und unbeteiligte Passanten verletzt, im schlimmsten Fall sogar getötet. Nun fragt sich in wessen Interesse handelt die Exekutive auf eine solche Weise? Der Eigentümer des entwendeten Autos hat sicherlich kein Interesse an einer derartigen, regelmäßig eskalierenden Verfolgungsjagd, da bei weit über fünfzig Prozent der Fälle sein Auto dabei schwer beschädigt wird. Die Gesellschaft hat zwar ein Interesse daran, dass Gesetzte eingehalten werden, gleichzeitig ist bei der Sanktionierung von Gesetzesbrüchen Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wenn bei einer Verfolgungsjagd bis zum Tode Unbeteiligter oder des Verfolgten alles in Kauf genommen wird, kann von einer Wahrung der Verhältnismäßigkeit nicht mehr die Rede sein und sich daher auch kein öffentliches Interesse dafür ableiten. Einzig, wenn damit eine Straftat mit noch weiter reichenden Folgen vereitelt werden soll, also eine erhebliche Gefahr im Verzug liegt, kann ein solches Vorgehen als gerechtfertigt angesehen werden. Das alleinig erkennbare Interesse an solchen Verfolgungsjagden scheint aus dem natürlichen Jagdinstinkt des Menschen zu entstammen. Jeder hat dies lustvolle Gefühl sicherlich in seiner Kindheit schon selber verspürt, wobei diese kindlichen Verfolgungsjagden meist in Erheiterung endeten. Die Exekutive begründet nun ihr Vorgehen häufig mit dem Argument der Vereitelung einer Straftat und schiebt sämtliche Verantwortung für die möglichen Folgen auf den Verfolgten. Wie wir jedoch alle wissen, gehören zu einer Verfolgungsjagd immer zwei, wobei der Verfolger zumindest genauso viel Verantwortung trägt wie der Verfolgte. Es erscheint mir daher höchst an der Zeit, einen verbindlichen Kriterienkatalog zu erarbeiten, anhand dessen sicher gestellt wird, dass in Zukunft ein adäquateres und sensibleres Vorgehen der Exekutive bei anhalteunwilligen Autofahrern zur Anwendung kommt.

Mag. Josef Lurger, 6020 Innsbruck