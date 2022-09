Schluss mit der Polemik

Ein herzliches Dankeschön an Andreas Koller für das informative Interview mit Sigrid Maurer und August Wöginger in der SN vom 24. September. Und das Bild hätte ich mir auf der Titelseite gewünscht... Ich finde es einfach toll, wenn in Zeiten wie diesen Politiker/-innen mit durchaus unterschiedlichen Ideologien auch mal herzhaft gemeinsam lachen und sich wertschätzen.

Ich denke, wir Bürger/-innen haben die Nase voll von dieser ganzen Schmutzkübel Politik und Polemik. Mehr Sachlichkeit und eine Achtung auch seines politischen Kontrahenten wäre für das Ansehen der Politiker/-innen sehr von Vorteil.

Franz Kriechhammer, 5162 Obertrum am See