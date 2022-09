Schmerz und Hunger im Heim

Die Heimaufsicht des Landes ist nutzlos. Missstände ändern sich nicht dadurch, dass man sie dokumentiert - und durch Sperren von Betten auch nicht. Berufstätige Angehörige werden so im Regen stehen gelassen.

Der Pflegemissstand in Salzburg ist nicht mehr zu vertuschen. In diese Situation hat uns die fehlende Sozialplanung von Bund und Land gebracht. Hier gibt es eine Verantwortung in Politik, Landesverwaltung und Ministerium. Die demografische Entwicklung und die Anzahl an Absolventen von Pflegeausbildungen sind bekannt. Jetzt muss man nur mehr eins und eins zusammenzählen. Das hätte vor zehn Jahren passieren müssen. Aber der eine konnte nichts machen, weil die andere nichts gemacht hat, und so hat man gemeinsam nichts gemacht - bravo!





Hans Moor, 5020 Salzburg