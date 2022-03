Schmutziges Geld

Man kann Vizekanzler Kogler zu seiner klaren Sprache nur gratulieren, wenn er von roten Teppichen mit Schleimspur spricht, die in Österreich aus reiner Geldgier für zweifelhafte Gestalten aus dem politischen und wirtschaftlichen Umfeld ausgerollt werden, kulminierend in jenem unsäglichen Knicks, zu dem sich die damalige Außenministerin Kneissl hinreißen ließ. Erbärmlicher geht's nicht mehr. Und die Belohnung bei Rosneft und Russia Today ließ nicht lange auf sich warten. Erbärmlich ist auch die Politik der EU gegenüber jenen beitragswilligen Staaten, die draußengehalten werden, weil sie die ach so hehren Ansprüche der EU hinsichtlich unabhängiger Justiz und ausufernder Korruption nicht erfüllen. Das zusammengeraffte Vermögen all jener, die in diesen Ländern von diesen Missständen profitieren, ist jedoch hoch willkommen und wird ohne Scham oder Zögern genommen. Wie wäre es, wenn die EU für sämtliche Wirtschaftsbereiche ein generelles Verbot erließe, Geschäfte mit diesen Profiteuren der Rechtlosigkeit und Armut der dort lebenden Menschen zu machen und dies auch mit schweren Strafen für alle Mitwirkenden sanktionierte?

Dr. Armin Matt, 5151 Nußdorf