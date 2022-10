Schneekanonen laufen Tag und Nacht

Was Herr Franz Schenner in seinem Leserbrief vom 22. Oktober 2022 übersehen hat, ist, dass die größten Stromfresser im Wintersport wahrscheinlich die Schneekanonen sind. Diese laufen nämlich fast immer Tag und Nacht, im Gegenteil zu den Liften, die meistens nur untertags in Betrieb sind.

Und wer hat Schuld? Natürlich der Klimawandel, der - so wie früher - die Abfahrten bis ins Tal kaum noch zulässt und daher muss künstlich beschneit

werden. Wie wäre es aber, wenn man den Wintersport nur dort betreibt, wo uns die Mutter Natur den Schnee noch schenkt?

Irgendwann, so meinen die Klimaforscher, wird es gar keinen Schnee mehr geben und die technische Beschneiung wird dann so teuer werden,

dass kein Mensch sich das noch leisten kann und will.



Josef Blank, 5061 Elsbethen