Als Anrainer bedanke ich mich ausdrücklich für die vorbildliche Schneeräumung am Kapuzinerberg!

Gerade wenn man auf das Auto angewiesen ist, bedeutet es eine enorme Beruhigung, besonders angesichts dieser geradezu apokalyptischer Schneemassen, gefahrlos auf und ab zu kommen. Auf Grund einer fehlenden Gegenverkehrsregelung am Stefan-Zweig-Weg, ist es auch ohne dieser widrigsten winterlichen Umstände risikoreich genug den Berg unfallfrei und sicher zu befahren.

Der jeweilige Schneepflugfahrer weiß wahrscheinlich gar nicht wie essenziell sein Job für uns Anrainer und die Wirtsleut' oben am Franziskischlössl in Wahrheit ist, daher auf diesem Wege ein herzliches "Vergelt's Gott" für diese verantwortungsvolle Tätigkeit!

Im Namen aller Anrainer am Kapuzinerberg

Alexander Matsch, 5020 Salzburg