Wie man seit einigen Tagen in der Stadt Salzburg beobachten kann, wären nicht nur ältere Personen, Fahrgäste mit Kinderwägen oder Rollatoren erleichtert, würden Ausstiegsflächen und Gehsteige an den Bushaltestellen von Schnee und Eis befreit. Wer ist eigentlich für die Schneeräumung an diesen hochfrequentierten Orten zuständig und somit dafür, dass gefahrloses Aussteigen auch im Winter möglich ist?

Stefanie Ellensohn, 5020 Salzburg