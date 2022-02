Schneeräumung von der Steuer abziehen

Auf den Leserbrief von Frau Theresa Winkler (SN vom 8. 2. 2022) sowie auf die unselige Regelung der Verpflichtung von Grundeigentümern, die Schneeräumung zur Begehbarkeit in ihrem Grundstücksbereich zu gewährleisten, muss ich meinem Ärger Luft machen:

Es ist schlichtweg unmöglich, jene Bereiche im gewünschten Maß schnee- und eisfrei zu halten, auch ein Delegieren an entsprechende Dienstleister ist unbefriedigend, da diese im Bedarfsfall ohnehin unmöglich überall zugleich sein können - als Letztverantwortliche stehen wieder die Besitzer im Grundbuch. Und ich gehe nicht davon aus, dass Frau Winkler oder andere Mitbürger mir (Allgemeinmediziner, 60-Stunden-Wochen) um 5.00 Uhr morgens und spätabends beim Schaufeln und Eishacken helfen (deutlich erhöhtes Herzinfarktrisiko für Männer!). Da diese Räumleistung aber so einen großen Wert für die Öffentlichkeit bedeutet, lässt sich dieser sicherlich in Geld abbilden und gehört in vollem Ausmaß von der Grundsteuer abgezogen. Oder das Gesetz geändert.



Dr. Andreas Marte, 5023 Salzburg