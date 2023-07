Schnelle Hilfe in der Sturmnacht

Der starke Sturm in der Nacht von 11. auf 12. Juli hatte auch uns erwischt, indem das Baugerüst an einer Stelle des Hauses aus der Verankerung gerissen wurde und mit Sorge blickten wir in den dunklen Himmel. Der Sturm ließ ja nach kurzer Zeit nach, aber das schief stehende Gerüst neigte sich weit hinaus und hätte vielleicht auch auf das gegenüber befindliche Gebäude stürzen können.

So riefen wir die Feuerwehr, die ja viele andere Einsätze in dieser Nacht hatte. Gegen fünf Uhr früh sicherte sie mit neun Mann die Stelle ab bzw. fixierte das Gerüst so weit zurück an die Hausmauer, dass bis zum Eintreffen des Gerüstunternehmens nichts mehr passieren konnte.

Wir möchten uns für die schnelle Hilfe sehr herzlich bei allen Beteiligten bedanken.



Ingrid Wagner, 5020 Salzburg