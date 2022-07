Schneller Umstieg bleibt schwierig

Die Umstellung auf alternative Energieformen im privaten Bereich ist gerade in der Großstadt sehr schwierig bzw. auch bei besten Willen nicht oder nur sehr zeitverzögert möglich, wie ich selbst schmerzvoll erfahren musste. So haben ich bereits im Jänner 2021 versucht, eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach unseres Hauses montieren zu lassen. Da das Haus in einer Schutzzone liegt, musste erst eine Baugenehmigung beantragt werden, die sogar nach mehreren Monaten im November 2021 auch erteilt worden ist.

Die Photovoltaik-Panele und der Wechselrichter wurden tatsächlich auch im Jänner (also nach einem Jahr!) geliefert. Diese konnten allerdings, bedingt durch ungenaue Vorerhebungen durch die beauftragte Firma auf unserem Dach nicht montiert werden.

Danach kam es schließlich auf Wunsch der Firma Ende Juni 2022 zur Rückabwicklung des Vertrages, mit Rücküberweisung der Anzahlungen. Das Ergebnis lautet nach 18 Monaten: Außer Spesen nichts gewesen. Der nächste Versuch auf Solarenergie (mit einer kompetenten Firma) umzusteigen, wird nunmehr durch den derzeit bestehenden massiven Mangel an Wechselrichtern, die praktisch alle aus Rotchina kommen, erschwert und daher werden weitere Verzögerungen (Monate?) einzuplanen sein. Vielleicht kann ja die Umweltministerin mit der Bereitstellung von Wechselrichtern aushelfen, anstatt gebetsmühlenartig zu einem kurz bis mittelfristig unmöglichen Umstieg auf alternative Energieformen aufzufordern.

Konkret ist aber sicher nichts zu erwarten, da auch eine Anfrage an den grünen Landesrat Kaineder, hinsichtlich einer praktikablen Vorgangsweise für die Umstellung von einer Gasheizung mit Konvektoren auf alternative Energie in einem Altbau unbeantwortet geblieben ist, obwohl dieser vollmundig auf die Wichtigkeit und vor allem die Einfachheit des Umstieges auf grüne Energieformen hingewiesen hatte.

Prim. Dr. Nikolaus Neuhold, 1190 Wien