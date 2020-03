Schöne Eindrücke mit anderen teilen

Sehr geehrtes SN-Team, mit Freude lese ich seit einiger Zeit Ihre Nachrichten, und bin auf das Angenehmste überrascht worden, als ich am 18. 3. das wunderschöne Bild der Magnolien auf Ihrer Titelseite sah! Ihr Leitartikel spricht mir aus der Seele!

In meinem Umfeld, das ich zum Teil mitbetreue, da ich viele alte Herrschaften in meiner Nachbarschaft habe, macht sich zunehmend Angst breit, die Berichterstattung ist bereits zu viel! Ein Sender mit Nachrichten, Aktuelles in den ZiBs würde vollkommen reichen!

Bitte drucken Sie wieder schöne Frühlingsbilder, die Natur explodiert ja momentan!

Karin Vondracek, 2340 Mödling

