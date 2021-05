Schöner Monat Juni!

Jetzt ist es bald wieder soweit, es beginnt der Monat Juni. Für mich eigentlich sehr oft der schönste Sommermonat. Gerade in den letzten Jahren ist er auch vom Wetter her noch deutlich schöner und wärmer geworden, als wir es von früher kennen. Schade finde ich, dass dieser schöne Sommermonat oft wenig beachtet wird und im Arbeits- und Schulstress quasi untergeht. Man betrachte einmal seine vielen schönen Seiten. Er hat die längsten Tage des Jahres und somit auch die längsten Abende, um im Freien zu sitzen oder noch draußen zu sporteln, und in diesem Monat scheint die Sonne mit der größten Kraft des ganzen Jahres. Auch sind die Freibäder und Badeseen noch nicht so überfüllt. Auch in der Natur tut sich viel Schönes. Etwa um die Sonnenwende herum (21. Juni) schwärmen die Leuchtkäfer (auch genannt Glühwürmchen). So etwas an einem lauen Sommerabend bei einem Abendspaziergang in der Natur zu beobachten ist auch für Kinder ein einmaliges Erlebnis, aber leider kommen heutzutage nur mehr wenige Kinder in den Genuss eines solchen einmaligen Naturschauspiels. Der Fernsehabend ist den Eltern unverständlicher Weise meist wichtiger als mit den Kindern die Natur zu erkunden. Schade eigentlich. Genießen wir also den kommenden Monat Juni mit allen Sinnen, denn Mitte August, man merkt es dann an den schon deutlich kürzeren Tagen geht der Sommer auch schon wieder zu Ende. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern einen schönen Sommer.



Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz