Schönheits OP's während Corona

Einigermaßen erstaunt las ich am Samstag, wie unsere Salzburger Schönheitschirurgen, quasi frei von der Leber, über ihre scheinbar während des Lockdowns ausgeübte Tätigkeit berichteten. Ich habe persönlich nichts dagegen, stelle mir nun aber die Frage, worin denn der Unterschied zu anderen Berufen besteht, bei denen man auch auf "Tuchfühlung" geht, deren Ausübung aber verboten ist? Was ist das für ein Gesetzgeber, der eine Nasen- oder Augenlidkorrektur systemrelevanter einstuft, als eine nicht so großzügig entlohnte Tätigkeit, welche Angestellte in Friseursalons, Fußpflege, Kosmetik, Massage etc. ausführen? Diese Berufsausübenden würden wohl ebenso gerne über eine große

Nachfrage, welche sie auch befriedigen dürften, erzählen! Ebenso nonchalant, wie es schon unser Finanzminister mitgeteilt hat: Koste es (Existenzen?), was es wolle!





Guido Strebel, 5163 Mattsee