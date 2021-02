Schönheits-OP trotz Krisenmodus?

"Im Lockdown stieg Nachfrage nach Schönheitsoperationen", betiteln die "Salzburger Nachrichten" am 23. 1. 2021 einen Artikel. Wenige Tage später erscheint am 28. 1. 2021 in der gleichen Zeitung ein ausführlicher Beitrag mit der Überschrift: "In den Spitälern herrscht weiter Krisenmodus".

Haben nicht Maßnahmen wie Ausgangssperren, Schließung der Gastronomie und von Kultureinrichtungen, Schulschließungen, Sport- und Singverbot usw. den Sinn, die Zahl der Infektionen niedrig zu halten, um nicht die Krankenhäuser zu überlasten?

Um das medizinische Personal in Covid-Zeiten zu entlasten, erscheint es naheliegend, Schönheitsoperationen, deren medizinische Indikation im Normalfall angezweifelt werden darf, zu verbieten und dafür den Rückstand an Operationen der Landeskliniken abzuarbeiten - oder zumindest die vorhandenen Notfallbetten (samt Personal) in den Privatkliniken für Covid-Patienten freizuhalten. Kinder und junge Menschen, die nach heutigen Erkenntnissen nicht gefährdet sind, müssen sich massivsten Einschränkungen fügen und gleichzeitig boomt die sogenannte Schönheitsmedizin.

Wie ungerecht!



Ursula Weinberger, 5020 Salzburg