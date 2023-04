Die SN vom 25. April 2023 zeigt sich unverhüllt als bürgerlich-konservatives Blatt, indem sie an prominenter Stelle gleich zwei ihrer Redakteure ausrücken lässt, um vor dem Schreckgespenst Kommunismus zu warnen, das sich mit 11,3 Prozent in Salzburg anscheinend anschickt, die Macht zu übernehmen. Auch zwei biedere Briefe, in diesem Ton gehalten, werden abgedruckt. Erst auf Seite drei dann die (bedauernde?) Erklärung, dass Teuerung, Verteilungsungerechtigkeit und schlechte öffentliche Versorgung die Linksparteien begünstigt haben, sodass die Wähler/-innen jenen ihre Stimme gaben, die sich glaubwürdig ebendieser Anliegen annahmen. Anstatt dem lächerlichen Versuch, die KPÖ - gerne mit der Bezeichnung "Kommunisten" punziert - zu dämonisieren, stünde es den Wahlverlierern besser an, sich darüber Gedanken zu machen, welche brennenden Anliegen der Bevölkerung in ihrem Programm eben nicht enthalten waren. Vorwiegend die Reichen und Mächtigen zu bedienen (ÖVP) oder orientierungslos nach rechts zu blinken (SPÖ) kommt offensichtlich nicht mehr so gut an. Und zur KPÖ: ein Satz Verständnis für die Gräueltaten der kommunistischen Diktaturen oder dem brutalen Überfall Putins auf die Ukraine, und sie ist wieder im einstelligen Bereich - darauf wette ich. Was in der Themensetzung der SN schmerzlich fehlt, ist ein Blick auf die reale Gefahr, die von der FPÖ mit ihren 26,3 Prozent ausgeht. Diese Partei hat in der Bundesregierung Kurz I mit dem von ihr nominierten Innenminister Kickl schon einmal gezeigt, welch große Gefahr einer Aushöhlung der demokratischen Grundverfassung unseres Staates bei ihrer Beteiligung an der Macht ausgeht. Ob Haslauer wie Mickl-Leitner die Kröte schluckt, nur um weiterhin seine von den Wähler/-innen abgestrafte Politik betreiben zu können?





Dr. Armin Matt, 5151 Nußdorf